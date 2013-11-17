«Донбасс» выиграл в серии буллитов у «Салавата Юлаева»

В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Салават Юлаев» уступил в серии буллитов донецкому «Донбассу» со счетом 2:3.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была третья игра выездной серии единственного представителя Украины в КХЛ - «Донбасса».

Матч начался как нельзя лучше для украинской команды, которая уже к середине первого периода вела в счете – 2:0. На 7-й минуте Лукаш Кашпар открыл счет, а на 12-й Александр Торяник удвоил превосходство команды гостей.

Впрочем, еще до окончания первой 20-минутки хозяева льда сумели восстановить равновесие. Голы на счету Антти Пильстрёма и Александра Панкова.

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После бурного первого периода, в дальнейшем ни одна из команд так и не сумела забить гол с игры. Второй и третий периоды, а также овертайм не принесли ни одного точного броска по воротам, а судьба матча решилась в серии буллитов. Эта была первая серия для «Донбасса» в нынешнем сезоне. Ранее команда обходилась основным временем или, максимум, овертаймом.

В этой серии удача улыбнулась дончанам. Ренди Робитайл и Максим Якуценя свои моменты реализовали, а броски уфимцев оба раза отражал вратарь «Донбасса» Майкл Ллейтон. Согласно регламенту КХЛ общий счет матча – 2:3.

Таким образом, после 26-ти матчей у «Донбасса» 42 очка и на данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице Конференции «Запад».