Украинский боксер Ломаченко 1 марта проведет титульный бой WBO

Двукратный олимпийский чемпион по боксу, недавно перешедший в профессионалы украинец Василий Ломаченко 1 марта 2014 г. проведёт бой с Орландо Салидо за титул Чемпиона мира по версии WBO.

Об этом сообщил официальный сайт спортсмена.

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«Мне только что позвонили из Top Rank и сообщили, что бой будет 1-го марта в андеркарте поединка Чавес - Вэра, либо в Техасе, либо в Лос-Анджелесе», - оповестил боксёр администратора своего сайта.

Как сообщал УНИАН, двукратный олимпийский чемпион Ломаченко перешел в профессионалы в 2013 году и уже в первом бою нокаутировал в четвертом раунде Хосе Луиса Рамиреса и завоевал свой первый пояс - интернационального чемпиона WBO. Бой с Салидо станет вторым для украинца на профи-ринге.