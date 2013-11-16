ХК "Донбасс" выгнал игрока из-за драки в ночном клубе

Хоккейный клуб "Донбасс" досрочно расторг контракт с нападающим Михаилом Анисиным по основаниям, относящимся к дисциплинарным взысканиям (ст.29. Правового Регламента Континентальной хоккейной лиги).

Об этом сообщает официальный сайт команды.

В нынешнем сезоне Михаил Анисин сыграл в составе ХК "Донбасс" 6 матчей, при этом не набрав баллов за результативность.

Ранее стало известно о том, что в субботу у Анисина произошел конфликт с одноклубником Сергеем Варламовым, в ночном клубе в Уфе, куда "Донбасс" прибыл для проведения игры КХЛ с "Салаватом Юлаевым". Варламов после драки оказался в больнице, а Анисин сразу же покинул расположение "Донбасса" и уже находится в Москве. Причины конфликта не разглашаются.

В свою очередь, главный тренер "Донбасса" Андрей Назаров прокомментировал конфликт в клубе: "За любой эксцесс с игроками команды отвечает главный тренер. В данной ситуации именно я несу ответственность перед владельцами команды за ситуацию, за недавнее приобретение Михаила и за те серьезные средства, которые были клубом мобилизованы. В нашей команде собраны профессионалы, каждый из которых отвечает за свои поступки. После ночного инцидента Анисин уже покинул расположение команды. Михаил – талантливый и в общем-то совсем молодой хоккеист, как бы ни развернулась сейчас ситуация, все у него еще впереди. В то же время прошу прессу ничего не драматизировать. В НХЛ я выступал 13 лет, и там какие-то бытовые инциденты бывали едва ли не в каждой команде. Спортсмены – люди амбициозные, кровь у них кипит. Впрочем, мы в "Донбассе" не рассматриваем это как оправдание – клуб во всем обязательно разберется. Но сейчас все внимание – воскресному матчу в Уфе против "Салавата"".