"Украинские атаманы" выиграли первый матч сезона WSB

В столичном Дворце спорта завершился первый матч сезона Всемирной серии бокса, в котором "Украинские атаманы" победили команду "USA Knockouts".

Как сообщает корреспондент УНИАН, украинцы проиграли два из пяти боев в этом матче, но выиграли с общим счетом 4:1.

Первый бой этого вечера оказался выставочным, так как еще накануне стало известно, что в весовой категории до 52 кг. американцам засчитано техническое поражение. "Нокаутеры" не соблюли всех формальностей регламента не заявив заранее Эрроса Карреро. Вместе с тем, боксер американской команды наверняка заставил пожалеть свое руководство о невнимательности. Украинец Денис Шкарубо, дебютировавший в серии WSB имел преимущество в начале боя, но не выдержал темпа, быстро устав. В концовке американец имел преимущество и судьи присудили ему победу по очкам. Но, счет стал 1:0 в пользу "атаманов".

Впрочем, в дальнейшем украинцы таких проблем не испытывали. Павел Ищенко буквально "в одну калитку" победил Бохотиржона Султунова, а следом Денис Лазарев также без проблем одолел Нодира Касимова.

Таким образом, украинцы досрочно выиграли в матче из пяти боев - 3:0.

В двух заключительных боях вечера Александр Ганзуля досрочно обыграл Энтони Кэмпбела (соперник отказался от продолжения боя перед четвертым раундом), а в бою супертяжеловесов Ростислав Архипенко проиграл по очкам Мохаммеду Салаху.

Итоговый счет матча - 4:1 в пользу украинской команды.