Французские СМИ шокированы игрой в Киеве

Свежие номера французских газет, вышедших в субботу, пестрят заголовками, уничижающими национальную сборную, которая накануне проиграла в Киеве.

Материалы на эту тему поставили такие крупнейшие газеты страны как L’EQUIPE, LE FIGARO, LE PARISIEN и специализированный FRANCE FOOTBALL.

Так, в частности, L’EQUIPE пишет: «Впереди еще ответный поединок. Это обстоятельство дарит надежду, но, учитывая ту игру, которую продемонстрировала сборная Франции в киевском поединке, выход в финальную часть ЧМ станет для «трехцветных» чудом. За весь первый матч с Украиной у команды Дешама был лишь один голевой момент, когда на 65-й минуте хавбек «Манчестер Сити» Самир Насри из убойного положения пробил прямо в Пятова.

Отметим, что Франция к тому моменту уже проигрывала 0:1. Комбинацию сборной Украины с участием Степаненко и Эдмара завершил Зозуля, который воспользовался ошибкой Льориса. До забитого гола Украина не выглядела сильнее французов. Зато с защитой у противника все было в порядке. В обороне Украина делает ставку на командные действия, очевидно, это и помогло им дважды сдержать Англию в групповом раунде отбора.

Поскольку Вальбуэна находится в ужасной форме, его место в основе занял Самир Насри и, таким образом, Франция перестроилась с 4-3-3 на 4-2-3-1. Нужно констатировать, что, к сожалению, эта тактическая смена привела к ужасным последствиям. Рибери, опекаемый порой сразу двумя защитниками, был нейтрализован, как и его партнеры, также не сумевшие справиться с плотной опекой».

В свою очередь, FRANCE FOOTBALL отмечает: «Рибери поймали в тиски. Ему всегда оставляли слишком мало пространства, чтоб он мог показать свои лучшие качества. Вокруг него всегда вырастали защитники, которые его очень плотно опекали. Украинская сборная, разумеется, осознавала опасность, которую он представляет, поэтому они приложили много сил для его нейтрализации. Против него было совершено много агрессивных действий и много фолов, не все из которых были наказаны арбитром».

В свою очередь, LE PARISIEN не так пессимистичен: «Как Франция может пробиться на ЧМ, пока неясно. В Киеве команда Дешама провела провальный матч. Косьельни дисквалифицирован и в ответной игре нам не помощник. У сборной Франции осталось 90 минут, чтоб обратить ход противостояния в свою пользу и пробиться в финальный раунд ЧМ. По правде говоря, такое видится возможным в двух случаях: если Украина провалит поединок в Париже или если «трехцветные» выдадут матч века, не повторив киевских ошибок. Что ж, мы должны верить».

А вот LE FIGARO не разделяет оптимизма коллег: «Опять с нашей сборной случилась катастрофа сродни тем, что преследуют ее в последние годы. Судя по тому, что показала сборная Франции в Киеве, а до этого, будем справедливы, и на Евро-2012 в матче со шведами, «трехцветные» не заслуживают путевки на ЧМ-2014. С французской национальной командой каждый раз происходит одно и то же – перед самыми ответственными поединками стремление и умение преодолевать трудности у ее футболистов куда-то испаряются».

Как сообщал УНИАН, первый матч плей-офф чемпионата мира по футболу Украина – Франция завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Решающая игра в борьбе за путевку на чемпионат мира в этой паре состоится 19 ноября в Париже.