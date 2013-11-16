Во время матча Украина-Франция на стадионе были красно-черные флаги (фото)

На НСК "Олимпийский" во время матча Украина-Франция присутствовали 67 732 человека, согласно официальной статистике, пишет "Сегодня".

Перед матчем болельщики провели акцию в защиту красно-черных флагов, плакатов Бандеры и Шухевича. Впрочем, как сообщалось еще до матча, красно-черные флаги никто не запрещал.

Также, несмотря на проблемы с ФАРЕ и ФИФА, болельщики на радостях позволили себе зажечь файеры.