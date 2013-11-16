Во время матча Украина-Франция на стадионе были красно-черные флаги (фото)
14:07, 16 ноября 2013Спорт
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Во время матча на стадионе присутствовали 67 732 человека.
Болельщики выступили в защиту красно-черного флага / Фото: Сегодня
На НСК "Олимпийский" во время матча Украина-Франция присутствовали 67 732 человека, согласно официальной статистике, пишет "Сегодня".
Перед матчем болельщики провели акцию в защиту красно-черных флагов, плакатов Бандеры и Шухевича. Впрочем, как сообщалось еще до матча, красно-черные флаги никто не запрещал.
Также, несмотря на проблемы с ФАРЕ и ФИФА, болельщики на радостях позволили себе зажечь файеры.
Болельщики зажгли файеры во время матча / Фото: Сегодня
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