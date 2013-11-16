Букмекеры подняли шансы Украины попасть на ЧМ-2014 с 24% до 73%
13:21, 16 ноября 2013Спорт
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Победить французов в Париже будет тяжело, но шансы на выход в ЧМ-2014 выросли почти в три раза.
Букмекеры оценили старания нашей сборной
После уверенной победы со счетом 2:0 в Киеве сборная Украины из аутсайдера противостояния с французской командой превратилась в явного фаворита, пишет "Сегодня".
До первого матча плей-офф отбора на ЧМ-2014 котировки на проход были 1.22 - 3.80 в пользу Франции, теперь же они стали практически зеркальными: 1.27 - 3.40 в пользу Украины.
Если перевести эти котировки в шансы в процентах, то до 2:0 в Киеве шансы команды Михаила Фоменко пробиться на чемпионат мира были всего 24%, а сегодня стали 73%.
В ответном матче в Париже 19 ноября французы будут фаворитами поединка. Коэффициент на победу команды Дешама 1.40, на победу Украины 6.50, на ничью 4.25.
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