Букмекеры подняли шансы Украины попасть на ЧМ-2014 с 24% до 73%

После уверенной победы со счетом 2:0 в Киеве сборная Украины из аутсайдера противостояния с французской командой превратилась в явного фаворита, пишет "Сегодня".

До первого матча плей-офф отбора на ЧМ-2014 котировки на проход были 1.22 - 3.80 в пользу Франции, теперь же они стали практически зеркальными: 1.27 - 3.40 в пользу Украины.

Если перевести эти котировки в шансы в процентах, то до 2:0 в Киеве шансы команды Михаила Фоменко пробиться на чемпионат мира были всего 24%, а сегодня стали 73%.

В ответном матче в Париже 19 ноября французы будут фаворитами поединка. Коэффициент на победу команды Дешама 1.40, на победу Украины 6.50, на ничью 4.25.