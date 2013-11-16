Бензема: Франция сделает все, чтобы обыграть Украину
13:16, 16 ноября 2013Спорт
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема после поражения в первом стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2014 со сборной Украины (0:2) отдал должное сопернику.
В теории сборная Франции была фаворитом
По его словам, украинцы оказались лучше готовы физически.
– В теории сборная Франции была фаворитом, – приводит France Football слова Бензема. – Но одного только таланта в таких матчах часто бывает недостаточно. Украина отлично готова физически, и это стало решающим фактором. В домашней игре мы сделаем все и даже больше.
Как отмечает Спорт-Экспресс, ответная игра состоися 19 ноября в Париже.
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