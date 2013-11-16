Бензема: Франция сделает все, чтобы обыграть Украину

По его словам, украинцы оказались лучше готовы физически.

– В теории сборная Франции была фаворитом, – приводит France Football слова Бензема. – Но одного только таланта в таких матчах часто бывает недостаточно. Украина отлично готова физически, и это стало решающим фактором. В домашней игре мы сделаем все и даже больше.

Как отмечает Спорт-Экспресс, ответная игра состоися 19 ноября в Париже.