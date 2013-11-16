Два гола Украины в ворота Франции (видео)

12:38, 16 ноября 2013
Спорт
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Самые напряженные моменты вчерашней игры выложили в интернет.

Матч был непростым и напряженным для Украины, но завершился победой нашей сборной

Смотрите видео двух голов, забитых сборной Украины во вчерашнем матче Украина-Франция.

Напомним, во втором тайме два точных удара Романа Зозули и Андрея Ярмоленко принесли победу украинской сборной.

Тренер французов признал, что для него проигрыш с таким счетом является большим ударом.

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