У меня есть три дня, чтобы придумать новый рецепт - Фоменко

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко подвел итог первому матчу плей-офф чемпионата мира по футболу-2014 Украина - Франция, отметив, что у него есть три дня, чтобы придумать новый рецепт победы над соперником уже в ответной игре.

Как передает корреспондент УНИАН, Фоменко сделал свое заявление на послематчевой пресс-конференции, где его встретили представители СМИ овациями.

В частности, Фоменко заявил: "Спасибо ребятам, что они поняли - психология будет решающим фактором в этой встрече. Они играли уверенно, каждый четко делал свое дело на поле".

Что касается того, есть ли у тренера рецепт на ответный матч, (за два дня до игры в Киеве Фоменко заявил что знает "победный рецепт") тренер ответил на вопрос УНИАН: "Кто же ходит в аптеку без рецепта? У меня есть три дня, чтобы придумать новый рецепт".

Также тренер отметил, что для него не стали сюрпризом изменения в составе сборной Франции, произошедшие в этой игре: "Дешам не преподнес мне сюрприз".

На вопрос о том, поедет ли сборная Украины на чемпионат мира в Бразилию Фоменко ответил: "Хотелось бы. Подождите немножко".

В конце пресс-конференции тренер также поблагодарил болельщиков, отметив, что сегодня на стадионе был "настоящий 12-й игрок".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины обыграла команду Франции со счетом 2:0.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

Ответный матч в паре Украина - Франция, в котором решится судьба путевки на Чемпионат мира-2014, состоится в Париже во вторник, 19 ноября.