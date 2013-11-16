Для меня этот счет стал ударом - тренер французов Дешам

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам подвел итог первому матчу плей-офф чемпионата мира по футболу-2014 против сборной Украины, отметив, что ответный матч в Париже будет очень тяжелым для его команды.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции в Киеве.

В частности Дешам отметил: "Для меня этот счет стал ударом. Мы знали, что у Украины очень сильная команда, но такого напора я не ожидал. Соперник сыграл очень агрессивно, что и предопределило его успех. Теперь нас ждет очень тяжелая игра в Париже, хотя шансы будут оставаться до конца".

Говоря конкретно о персоналиях Дешам отметил: "Украинцы очень здорово сыграли против Рибери. Они, безусловно, знали, что это наш лидер и сумели максимально его нейтрализовать. Это тоже очень важный козырь в общем успехе украинской сборной".

В заключении Дешам отметил: "Не все еще потеряно. Я хочу передать послание болельщикам сборной Франции от Рибери - у нас все впереди. Все решится в Париже".

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Франция, прошедший в Киеве 15 ноября, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.