В США арестовали чемпиона мира по боксу

Причиной ареста стал инцидент с бывшей женой Гамбоа и матерью двух его детей Дуньей Мартинес, сообщает Лента.ру со ссылкой на ESPN.

По словам адвоката спортсмена Тони Гонсалеса, подозрения в отношении Гамбоа были достаточно серьезными для того, чтобы спортсмена задержали, однако случившееся стало неожиданным для адвоката.

В 2011 году Гамбоа уже задерживали по подозрению в домашнем насилии — тогда на боксера тоже пожаловалась Мартинес. Адвокат отметил, что в том случае никаких доказательств вины Гамбоа не было.

Гамбоа в 2004 году выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Афинах. В 2007 году он покинул Кубу, стал жить в Майами и начал профессиональную карьеру. В 2010 году боксер стал чемпионом мира в весе до 57,2 килограмма, а впоследствии сменил весовую категорию.

Всего Гамбоа провел 23 поединка и во всех одержал победы (16 — нокаутом). Временный титул WBA в весе до 61,2 килограмма он выиграл в июне 2013 года, победив по очкам колумбийца Дарлейса Переса. В 2013 году Гамбоа также стал фигурантом допинг-скандала: СМИ писали, что боксер был связан с лабораторией, поставлявшей запрещенные препараты.