Украина обыграла Францию

В Киеве закончился матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2014, в котором сборная Украины обыграла команду Франции со счетом 2:0.

Как передает корреспондент УНИАН, это был первый из двух матчей в противостоянии французов и украинцев.

Игра изначально проходила с преимуществом сборной Украины. И если в первом тайме нашей команде отличиться не удалось, то во втором два точных удара Романа Зозули и Андрея Ярмоленко принесли победу.

Этот результат очень важен в предверии ответной игры в Париже. Теперь в столице Франции команду Михаила Фоменко устроит даже поражение с минимальным счетом.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча в Киеве, по которой вы можете проследить за ходом игры.

Ответный матч Франция - Украина пройдет в Париже 19 ноября.