Украина - Франция - 2:0: онлайн

Сегодня на столичном НСК "Олимпийский" проходит матч плей-офф отборочного цикла Чемпионата мира 2014 года по футболу, в котором сборная Украины будет противостоять команде Франции.

Это первая из двух игр решающего этапа отборочного турнира. Обе команды заняли второе место в групповом раунде соревнований. Украинцы в своей группе уступили первое место команде Англии, французы - действующим чемпионам мира и Европы - сборной Испании.

В начале отборочного цикла ЧМ-2014 сборная Украины потеряла несколько важных очков и год назад вообще не рассматривалась в качестве конкурента даже в борьбе за второе место. Тем не менее, ряд успешных матчей, в том числе две победы над сборной Польши, вывели украинцев на итоговое второе место в группе. Именно подъем команды, которую зимой возглавил Михаил Фоменко, позволяет надеяться на победу над командой Франции, одним из лидеров мирового футбола в последние годы.

Французам в нынешнем отборочном цикле не повезло с жеребьевкой, когда им в соперники попалась сборная Испании. Команда Дидье Дешама могла занять первое место в группе, но проигрыш в решающем матче команде Испании вынудил "трехцветных" проводить игры плей-офф.

Явным фаворитом в борьбе за путевку на чемпионат специалисты и аналитики букмекерских контор называют сборную Франции. В конкретно взятой первой игре фавортом также являются гости. На победу сборной Украины ставки принимаются из расчета 3,85 к 1, на ничью - 3,2 к 1, на победу Франции - 2,26 к 1.

Добрый вечер!

Начинаем нашу онлайн-трансляцию

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Пятов, Федецкий, Хачериди, Кучер, Шевчук, Степаненко, Ротань, Эдмар, Ярмоленко, Коноплянка, Зозуля

Франция: Льорис, Дебюши, Косельни, Абидаль, Эвра, Матюиди, Погба, Реми, Насри, Рибери, Жиру

Стоит верить и надеяться, что вечер действительно будет добрый. Народ уже проголосовал ногами. Ажиотаж вокруг стадиона безумный. Кстати, желающих заработать на футболе перекупщиков также очень много. Несмотря на все заверения ответственных лиц. Но это сейчас далеко не самое главное. Главное, что люди пришли и верят в победу. Чем им ответит команда?.. Этот год показал, что она однозначно достойна чемпионата мира. Держим кулаки!

"Пиккардийская терция". Как всегда шикарно. Мурашки по коже... Это я про гимн Украины в их исполнении.

ПОЕХАЛИ!!!!!!

1. Французы развели с центра и сразу рванули к воротам Пятова. Пока безуспешно.

2. А вот и первое нарушение. Сыграли грубо против Ярмоленко. Пока сложно заподозрить французов в подлости...

3. Первое подобие нашей атаки. Подача Эдмара с фланга заканчивается перехватом французов.

5. Опять нарушение на Ярмоленко. Эвра ни на шаг не отпускает лидера украинцев.

6. Жиру пробил головой слабо, но в площадь ворот. Пятов на месте.

7. Ярмоленко бил по воротам после комбинации начатой Федецким - вратарь легко забирает мяч.

8. Эвра опять нарушает правила. На сей раз на Федецком. Такими темпами недалеко и до желтой...

10. Рибери тоже неуступчив. Нарушает правила в борьбе с Федецким.

11. А игра явно нервная. И французы не меньше наших осторожничают.

13. Пока команды осторожничают и взаимно многократно ошибаются болельщики пустили по трибунам "волну".

15. Мало активности в атаке у сборной Украины. Коноплянка на фланге около минуты возился с мячом, но так и не нашел кому отдать пас.

16. Рибери опасно простреливал с фланга - Кучер выбил на угловой.

17. Французы перехватили инициативу. Контролируют мяч и пытаются атаковать.

18. Весьма опасная атака украинцев заканчивается ударом Хачериди по воробьям. Или подобием удара...

20. На экране стадиона крупным планом показали Эдмара. Интересно, где тут FARE нашел рассизм?

22. Эдмар и Рибери сошлись в центре поля. Судьи трактовали эпизод в пользу французов.

24. Зозуля и Абидаль столкнулись в центре поля. Пока на поле больше борьбы и нарушений, чем созидательных действий.

25. Ай! Зозуля не попал по мячу в очень опасной ситуации. Реально мог открыть счет...

27. Опять французы перехватили инициативу. Пока наши минуты две-три удачно отбиваются. И, что самое главное, без нарушений. Помним, что желтые карточки нам не нужны.

28. АЙ-Й-Й. Эдмар бьет головой, чуть мимо ворот. А моменты-то есть...

30. Ярмоленко неудачно навесил в штрафную, прямо на ногу защитника.

31. Полчаса прошло. Держимся. Очень даже ничего получается.

32. Серия атак украинцев завершается нарушением правил кого-то из наших. Самый реальный момент был у Коноплянки.

34. Очень опасная двоечка у французов получилась. Насри отдавал на Рибери, но наши отбились. Хачериди "маладца".

36. Первая желтая карточка - Шевчуку. Его в "списке десяти" нет. Но уже тревожно.

37. И тут же французы опаснейшим образом атакуют. Но до Реми мяч не долетает. Пятов - на высоте.

39. У французов тоже нервишки. Жиру в атаке нарушает правила на Хачериди.

40. Коноплянка бьет в защитника - угловой. И ничего угловой не приносит.

42. Коноплянка опять не знает кому мяч отдать. В итоге, на нем нарушают правила. Штрафной получился не опасный.

44. Абидаль фолит на Ярмоленко. Вновь команды сбились на тактику мелкого фола.

45. Эдмар залез в трехметровый оффсайд.

45+1. Судья добавил 1 минуту.

45+1. Жиру получил желтую карточку за грубую игру.

ПЕРЕРЫВ

Команды уходят в раздевалку, но нервничает не только Жиру, но и Рибери, и... Да там пол-команды не находят себе покоя. Все это на руку нашей сборной.

Что ж, первый тайм прошел вполне сносно для сборной Украины. Хорошо нельзя сказать только потому, что нет голов. А ведь в Париж надо ехать с заделом. Хотя бы минимальным. Пока же французы занимаются только тем, что сдерживают игроков атаки украинцев. Голевых моментов у нас больше, да и вообще команда Фоменко пока ведет игру. Кстати, это совсем не устраивает звездных французов. Карточка Жиру и нервы Рибери в конце первого тайма - явное тому свидетельство. Теперь бы еще поднажать и гол забить. Два было бы уже на грани фантастики. Но по такой игре любая наша победа будет смотреться вполне логично. Сейчас многое зависит от тренера. Что-то Фоменко им скажет в перерыве. Кстати, как и Дешам своим. Ждем второй тайм.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

47. И сразу же столкнулись Жиру и Хачериди. Обоим очень больно.

48. Эвра едва не перелетел через рекламный щит, но вовремя остановился.

50. Ярмоленко прессинговал вратаря и защитников французов и едва не заставил их ошибиться прямо у своих ворот.

51. И тут же Рибери опаснейше атакует - угловой.

51. Пятов спокойно ловит мяч после углового.

52. Штрафной французов - Рибери пробил в стенку.

53. Еще один опасный момент для французов. Угловой едва не закончился ударом пот воротам - пока отбились.

54. И тут же "ответка". Федецкия пробил метров с 30-ти - выше ворот.

55. Связка Погба - Реми едва не приводит к голу. Это уже было ОЧЕНЬ ОПАСНО.

56. Коноплянка бьет с дальней дистанции, но неопасно. Вратарь легко забирает мяч.

58. Пытается атаковать сборная Украины, но пока слишком много ошибок.

60. И вновь французы атакуют. Навес в штрафную получился неточным.

ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!! ЗОЗУЛЯ!!!! АААААААААААА!!!!!!!!

62. После паса Эдмара бил Зозуля, но как-то неуверенно, очень боясь ошибиться. Только в последний момент поверилось в гол.

63. И тут же еще один опаснейший момент. Зозуля бил - угловой.

64. Хачериди столкнулся с вратарем. Не будет быстрого второго гола. Жаль.

65. Еще одна атака. Шевчук запорол - не смог отдать пас. Французы явно в шоке.

65. Ответка французов. Провалился Кучер, Насри бил в упор - Пятов забрал мяч намертво.

66. Ярмоленко пытался навесить с фланга, но в борьбе упустил мяч за лицевую. От ворот.

67. Ух! Аж выпить захотелось. Пока воздержусь.

68. Нарушение на Матюиди. Опасный штрафной для французов. Разыграли, к счастью, неопасно.

69. И тут же Сиссокко бьет по воротам - Пятов на месте.

70. Ну вот. Первый пошел. В смысле, не поехал в Париж. У Федецкого желтая карточка.

71. Бензема заменил Жиру. Во время Евро французские болельщики запомнились песней на мотив "Калинки-малинки": Ка-рим, ка-ка-рим, ка-ка-рим Бен-зема.

72. Сиссокко обыграл Шевчука и опасно навешивал с фланга. Пятов выручил вновь.

74. Вне игры у Бензема. Давят французы, ой давят....

75. СУДЬЯ!!!!!!!! ......!!!!! Там же пенальти был. Зозулю сбили.

76. Судья решил исправиться. Желтая карточка Соссокко за нарушение в центре поля.

77. Замена: Безус вместо Эдмара. Безус это уже такой джокер Фоменко получается.

78. Рибери очень опасно бил, но Пятов на месте.

79. Шевчук опасно подавал с фланга, но Зозулю опередил Льорис.

80. У французов опять угловой.

80. Замена у Франции - Вальбуэна выходит вместо Насри.

81. Косельни опрежает Пятова при подаче углового, но бьет мимо ворот. Первая ошибка нашего кипера.

ПЕНАЛЬТИ!!!!!!!! НАШИ БЬЮТ!!!!! ЗОЗУЛЮ УЛОЖИЛИ НА ГАЗОН!!!!

ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!! ЯРМОЛЕНКО!!!!!!!!! 2:0!!!!!!!!!!!

83. 83-я минута, они все в шоке. Эти парни в синих футболках не понимают, что происходит. Это действительно для них очень опасно. В Париже будет очень трудно отыграть 0:2.

85. Вальбуэна подает угловой, Коссельни не сумел попасть толком по мячу.

86. Замена у нас: Селезнев вместо Зозули.

87. Безус попытался обострить, но получилось не очень.

88. Месье Платини, Вы же не будете с нами шутить в Париже, как 4 года назад с ирландцами?....

89. Наши грамотно отбиваются. И даже пытаются держать мяч в середине поля. Еще чуть-чуть!!!!!!

90. Рибери очень опасно простреливал, но Пятов отбил - угловой.

90. Безус запорол выход 3 в 1. Ай.....

90. Косельни удален с поля. Драка пошла. Французы уже явно не дружат с нервами. Кучер получил предупреждение

90+1. Последняя замена у Украины: Гусев вместо Коноплянки.

90+2. Гусев тут же едва не забивает гол.

90+3. Третий будет? Я про гол.

90+3. Ууу. Шевчук пробил очень неточно.

90+4. У Кучера красная. Не удержал Рибери. Это очень плохо.

90+5. Бензема бьет штрафной - мяч от стенки летит на угловой.

ВСЕ!!!!!! ПОБЕДА!!!!!! 2:0!!!!!!

Очень неприятная концовка. Удаление Кучера, предупреждение Федецкого. В ответном матче сборная Украины будет играть без двух важнейших защитников. С другой стороны - 2:0. И это очень радует, БЕЗУМНО РАДУЕТ! В Париже будет очень жарко.

Всем спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.

До свидания.

С ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!