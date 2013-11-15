Азаров заявил, что предчувствует победу Украины

Об этом Азаров написал на своей странице в Facebook.

«Безусловно, я буду смотреть этот матч и буду болеть за наших спортсменов. У меня предчувствие, что мы должны выиграть». - отметил премьер-министр.

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Как известно, сегодня в 21.45 на столичном НСК "Олимпийский" начнется матч плей-офф отборочного цикла Чемпионата мира 2014 между сборными Украины и Франции.

Сайт УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.