СМИ: Французские футболисты получат миллион евро за победу над Украиной
19:03, 15 ноября 2013Спорт
1260
В случае победы сборной Франции над Украиной в двух стыковых матчах и выхода французов в финал ЧМ-2014 команда получит рекордные премиальные
Игроки сборной Франции получат рекордные премиальные
Если Франция обыграет в стыковых матчах сборную Украины, подопечным Дидье Дешама выплатят бонус в размере миллиона евро, сообщает Взгляд.
Это будут рекордные призовые для французов в нынешнем отборочном цикле.
Напомним, что в начале 2013 года Федерация футбола Украины заключила спонсорский контракт с компанией "Эпицентр", которая также установила премии для национальной сборной: 100 тысяч долларов за каждую победу в отоборчном цикле на чемпионат мира, и по 50 тысяч - за каждую ничью.
Напомним, УНИАН проведет сегодня онлайн-трансляцию первого матча плей-офф между Украиной и Францией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter