СМИ: Французские футболисты получат миллион евро за победу над Украиной

19:03, 15 ноября 2013
Спорт
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В случае победы сборной Франции над Украиной в двух стыковых матчах и выхода французов в финал ЧМ-2014 команда получит рекордные премиальные

Игроки сборной Франции получат рекордные премиальные

Если Франция обыграет в стыковых матчах сборную Украины, подопечным Дидье Дешама выплатят бонус в размере миллиона евро, сообщает Взгляд.

Это будут рекордные призовые для французов в нынешнем отборочном цикле.

Напомним, что в начале 2013 года Федерация футбола Украины заключила спонсорский контракт с компанией "Эпицентр", которая также установила премии для национальной сборной: 100 тысяч долларов за каждую победу в отоборчном цикле на чемпионат мира, и по 50 тысяч - за каждую ничью.

Напомним, УНИАН проведет сегодня онлайн-трансляцию первого матча плей-офф между Украиной и Францией.

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