СМИ: Французские футболисты получат миллион евро за победу над Украиной

Если Франция обыграет в стыковых матчах сборную Украины, подопечным Дидье Дешама выплатят бонус в размере миллиона евро, сообщает Взгляд.

Это будут рекордные призовые для французов в нынешнем отборочном цикле.

Напомним, что в начале 2013 года Федерация футбола Украины заключила спонсорский контракт с компанией "Эпицентр", которая также установила премии для национальной сборной: 100 тысяч долларов за каждую победу в отоборчном цикле на чемпионат мира, и по 50 тысяч - за каждую ничью.

Напомним, УНИАН проведет сегодня онлайн-трансляцию первого матча плей-офф между Украиной и Францией.