"Донбасс" проиграл матч КХЛ "Металлургу" из Магнитогорска

Как передает корреспондент УНИАН, это была вторая игра украинского клуба в выездной серии из четырех матчей.

После победы в Челябинске над местным «Трактором» (1:0) игроки «Донбасса» уверенно начали игру в Магнитогорске и первые два периода провели с небольшим преимуществом над «магниткой». Преимущество выразилось в одном голе, забитым россиянином Евгением Дадоновым.

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Впрочем, команда провалила третий период, позволив сопернику в решающий момент забросить две шайбы. Дублем отметился Сергей Мозякин, который на 47-й минуте сравнял счет, а на 56-й принес победу хозяевам льда.

Таким образом, на счету «Донбасса» осталось 40 очков в 25 играх и на данный момент команда опустилась с 4-го на 5-е место в турнирной таблице.