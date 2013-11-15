Сумы подали заявку на проведение этапа Кубка Европы по биатлону

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Юрий Чмырь в ходе презентации Сумской области в Дипломатической академии при МИД Украины.

“Мы уже подали заявку на проведение Кубка Европы по биатлону. Речь идет о феврале 2015 года”, - сказал Чмырь.