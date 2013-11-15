Сумы подали заявку на проведение этапа Кубка Европы по биатлону
16:48, 15 ноября 2013Спорт
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Сумская область претендует на проведение в Сумах одного из этапов Кубка Европы по биатлону в 2015 году
В Сумах может пройти этап Кубка Европы по биатлону / Фото: Biathlon.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Юрий Чмырь в ходе презентации Сумской области в Дипломатической академии при МИД Украины.
“Мы уже подали заявку на проведение Кубка Европы по биатлону. Речь идет о феврале 2015 года”, - сказал Чмырь.
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