Украинские футбольные эксперты дали свои прогнозы на результат матча Украна-Франция

Эксперты считают, что сегодня сине-желтые сделают первый шаг на чемпионат мира-2014, пишет ТСН.ua.

Олег Венглинский, экс-форвард киевского «Динамо» - команда проделала огромную работу, прошла путь от безнадежности к успеху. И теперь нужно просто поставить жирную точку в этой красивой истории. С другой стороны, все прекрасно понимают, какой сильный соперник достался в плей-офф.

Выйти на чемпионат мира будет очень трудно, но я все-таки верю в положительный исход этого противостояния. Думаю, если футбольные боги были благосклонны к сборной Украины, значит, это далеко не просто так.

Рискну предположить, что нашу команду ждет успех. Матчи такого высокого уровня и напряжения, как правило, играют на психологическом подъеме. На мой взгляд, этот фактор может сыграть решающую роль и нивелировать те или иные проблемы сборной Украины игрового характера. Хотя, конечно, в этом матче победит тот, кто сделает меньше ошибок и сыграет более хладнокровно. Наши сильные стороны - скорость, хорошая атакующая игра. Кроме того, сборная Украины играет в родных стенах и если соперника заставить действовать по своему сценарию, прессинговать на каждом участке футбольного поля, успех не заставит себя ждать

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Андрей Русол, экс-игрок сборной Украины - Нашим ребятам в коем случае нельзя бояться французов. До матча шансы обеих команд примерно равны, поэтому настраиваться следует только на победу.

Сейчас футбол такой, что каждый способен обыграть каждого. Результативность в предыдущих поединках между Украиной и Францией, конечно, мизерная, но каждый новый матч - это отдельная история, и случиться в нем может все что угодно. И все же, мне кажется, в обоих встречах зрители много голов не увидят. Однако, надеюсь, наши обязательно забьют на своем поле - перед выездом в Париж это очень важно !

Что касается моего прогноза на матч, то поставлю на счет 1:0 в пользу Украины.

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Сергей Федоров, бывший игрок киевского « Динамо» и сборной Украины - Думаю, наши ребята понимают, какой шанс они, чтобы попасть на чемпионат мира. Главное - ответственно подойти к предстоящему поединку и, как с Англией, строго сыграть в обороне.

С тех пор как я выходил на поле против сборной Франции, прошло много лет. Футбол стремительно меняется, сейчас все стали действовать быстрее, в том числе и французы, большинство из которых выступают в топ - клубах Европы. Думаю, сейчас "трехцветным " противостоять труднее, поскольку они добились заметного прогресса в игре. Однако уверен, что атака нынешней сборной Украины способна осложнить жизнь защитникам соперника. Важно организовано сыграть и на своей, и на чужой половине поля.

Поставлю на минимальную победу сборной Украины со счетом 1:0, поскольку мы играем дома, а значит, сможем забить хотя бы гол и не пропустить.

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Сергей Морозов, советский и украинский футболист - Рассчитывать на успех можем только в одном случае - если будем играть максимально интенсивно. А это требует максимального физического тонуса. Что же касается тактики, то для Украины есть два варианта.

Первый: осторожный, максимально дисциплинированная игра с минимумом свободных зон. Как только выпадает благоприятный момент - контратаковать, пытаться доставлять мяч в атаку быстрее, чем французы будут возвращаться назад.

Второй вариант: команду Фоменко будет поддерживать полный стадион. Поэтому предполагаю, что моментами Украина позиционно будет атаковать - на эмоциях, вызванных реакцией трибун. Важно, чтобы эти эмоции были трезвыми. Относительно же приемлемого результата, то ничья с Францией в Киеве станет для Украины неплохим вариантом. Хотя победа, конечно, лучше. Если откроем счет - на поле, наверное, выйдет Девич очень эффективен при контратак. А с начала матча будет играть Зозуля. Он хорошо работает дистанционно и в позиционной атаке, и в прессинге.

Андрей Воробей, бывший украинский футболист, нападающий. Выступал за национальную сборную Украины - Нужно достойно завершить путь на ЧМ-2014, пройдя сборную Франции. Соперник нам в плей-офф попался очень серьезный. К тому же французы еще традиционно неудобные оппоненты. Однако я надеюсь, что неприятные традиции мы сломаем.

Из личного опыта противостояния с " трехцветными " знаю, что они всегда играют в так называемый вязкий футбол. Исполнители сборной Франции быстрые, в основном рослые и по-футбольному противные. Что я имею в виду? Они не дают нормально играть соперникам, моментально и жестко накрывая каждого, кто владеет мячом. С испанцами, которые даже больше французов контролируют мяч, проще - пиренейцы играют сами и дают играть другим.

Поэтому "сине - желтым" нужно, стиснув зубы, проявить выдержку, строго соблюдать игровую дисциплину и пытаться использовать малейший шанс, чтобы поразить ворота соперника, потому что шансов этих будет мало.

Напомним, что матч Украина - Франция состоится сегодня вечером. Начало встречи - в 21:45.УНИАН проведет текстовую онлайн -трансляцию матча.