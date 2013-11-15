УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция

Сегодня на столичном НСК "Олимпийский" состоится матч плей-офф отборочного цикла Чемпионата мира 2014 года по футболу, в котором сборная Украины будет противостоять команде Франции.

Это будет первая из двух игр решающего этапа отборочного турнира. Обе команды заняли второе место в групповом раунде соревнований. Украинцы в своей группе уступили первое место команде Англии, французы - действующим чемпионам мира и Европы - сборной Испании.

В начале отборочного цикла ЧМ-2014 сборная Украины потеряла несколько важных очков и год назад вообще не рассматривалась в качестве конкурента даже в борьбе за второе место. Тем не менее, ряд успешных матчей, в том числе две победы над сборной Польши, вывели украинцев на итоговое второе место в группе. Именно подъем команды, которую зимой возглавил Михаил Фоменко, позволяет надеяться на победу над командой Франции, одним из лидеров мирового футбола в последние годы.

Французам в нынешнем отборочном цикле не повезло с жеребьевкой, когда им в соперники попалась сборная Испании. Команда Дидье Дешама могла занять первое место в группе, но проигрыш в решающем матче команде Испании вынудил "трехцветных" проводить игры плей-офф.

Явным фаворитом в борьбе за путевку на чемпионат специалисты и аналитики букмекерских контор называют сборную Франции.

В конкретно взятой первой игре фавортом также являются гости. На победу сборной Украины ставки принимаются из расчета 3,85 к 1, на ничью - 3,2 к 1, на победу Франции - 2,26 к 1.

Матч Украина - Франция начнется в 21.45.

Сайт УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.