"Будівельник" проиграл матч Евролиги "Барселоне"

Киевский "Будівельник" проиграл матч баскетбольной Евролиги испанской "Барселоне" со счетом 74:84.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была игра пятого тура группового этапа соревнований.

Матч в Киеве вызвал огромный ажиотаж. Все билеты на игру, которая проходила в столичном Дворце спорта были раскуплены еще за двое суток до начала матча а непосредственно перед матчем активизировались перекупщики. Тем не менее, уже под конец первой четверти игры арена была заполнена до отказа.

В первом периоде на площадке шла приблизительно равная борьба и каталонская команда выиграла этот отрезок игры лишь с минимальным преимуществом "+3" - 24:21. А во втором киевляне неожиданно перехватили инициативу. Явным лидером команды в этой 10-минутке был Дариуш Лавринович, а перевес "строителей" составил "+5" В итоге, 48:46 по итогам половины игры.

После большого перерыва на площадке продолжились "качели". А третий период который в баскетболе принято называть ключевым, так и не принес решающего перевеса ни одному из соперников. И хотя каталонцы набрали на 8 очков больше, назвать их перевес подавляющим было нельзя - 56:62.

Тем не менее, в заключительном периоде гости уверенно удержали добытое преимущество а в концовке его даже увеличили.

Лучшим игроком матча в составе хозяев площадки стал Дариуш Лавринович набравший 21 очко.

Таким образом, после 5-ти туров на счету киевлян по-прежнему лишь одна победа (над сербским "Партизаном" из Белграда) при 4 поражениях

Следующий матч Евролиги украинский клуб проведет 22 ноября в гостях против турецкого "Фенербахче" из Стамбула.