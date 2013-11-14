В продажу на матч Украина - Франция выйдут 2500 билетов
22:57, 14 ноября 2013Спорт
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15 ноября в кассах НСК "Олимпийский" появятся в продаже 2500 билетов на матч плей-офф Кубка мира по футболу 2014 между национальными сборными командами Украины и Франции.
15 ноября в кассах НСК "Олимпийский" появятся в продаже 2500 билетов на матч Украина - Франция/ Фото: ffu.org.ua
Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины
Номинальная стоимость билетов - 40, 50, 60, 70, 80, 120, 250, 300 грн. Один человек может приобрести не более 4-х билетов.
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В день матча кассы НСК "Олимпийский" будут работать с 10:00 до 19:00.
Напомним, игра Украина - Франция состоится 15 ноября на НСК «Олимпийский». Начало в 21. 45.
Сайт УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.
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