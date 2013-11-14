"Динамо" заплатит 100 тысяч штрафа за действия своих болельщиков - ФФУ

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

Так, за неправомерные действия болельщиков «Динамо» на стадионе «Авангард» 10 ноября 2013 года во время матча 16-го тура чемпионата с луцкой «Волынью» киевский клуб оштрафован на 100 тыс. грн.

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30 тыс. грн штрафа должна также уплатить «Волынь» за неправомерные действия болельщиков своей команды во время того же матча.

Кроме того, за опасное нападение на соперника с риском нанесения травмы 9 ноября 2013 года во время матча 16-го тура чемпионата U-21 с киевским «Динамо» футболист «Волыни» Евгений Харченко отстранен на 2 матча.

Три матча пропустит игрок киевского «Динамо» Алексей Шевченко в результате удаления за нецензурные высказывания в адрес арбитра 9 ноября 2013 года в матче 16-го тура чемпионата U-21 с луцкой «Волынью».

За опасное нападение на соперника с риском нанесения травмы 9 ноября 2013 года в матче 16-го тура чемпионата U-21 с донецким «Металлургом» футболист харьковского «Металлиста» Александр Осман дисквалифицирован на 2 матча.

За нецензурные и оскорбительные высказывания в адрес арбитра 8 ноября 2013 года в матче 16-го тура чемпионата U-21 с полтавской «Ворсклой» тренер львовских «Карпат» Роман Зуб отстранен на 1 матч и оштрафован на 2 тыс. грн.

На 3 матча дисквалифицирован игрок ужгородской «Говерлы» Юрий Том за умышленный удар соперника, который не владел мячом, 6 ноября 2013 года во время матча 1-го тура второго этапа чемпионата U-19 с луцкой «Волынью».

За нецензурные высказывания в адрес арбитра 9 ноября 2013 года в матче 21-го тура второй лиги с херсонским «Кристаллом» футболист новокаховской «Энергии» Б.Скоцкий дисквалифицирован на 3 матча.

3 матча пропустит футболист горностаевского «Мира» И.Доценко за умышленный удар соперника рукой и ногой после остановки матча 21-го тура чемпионата второй лиги с комсомольским «Горняком-Спорт», который состоялся 9 ноября 2013 года.

За несогласие с решением арбитра, которое привело к удалению, 9 ноября 2013 года в матче 18-го тура чемпионата первой лиги, старший тренер ахтырского «Нефтяника» В.Городов отстранен на 1 матч.