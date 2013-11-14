Зевина завоевала серебро в последний день Кубка мира FINA по плаванию

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

Зевина финишировала второй на 100 м на спине за 57.56. Первой завершила дистанцию олимпийский призер австралийка Эмиле Сибом (57.22), третьей – мировая рекордсменка венгерка Катинка Хоссу (57.92).

Читайте также: Зевина завоевала золото и бронзу этапа Кубка мира по плаванию в Пекине

Всего же в течение восьми этапов международного турнира Зевина завоевала 16 медалей: десять золотых, две серебряные и четыре бронзовые.

Главный тренер сборной команды Украины и председатель тренерского совета Федерации плавания Украины Андрей Сердинов после завершения соревнований отметил: «Дарья Зевина очень успешно стартовала на этапах Кубка мира. Она – лидер сборной команды Украины по плаванию по количеству очков. Спортсменка продолжит соревноваться на чемпионате Европы на короткой воде в Дании, который является заключительным соревнованием в этом сезоне».

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по плаванию на короткой воде пройдет в Дании 12-15 декабря.