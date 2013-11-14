Если бояться кого-то, зачем выходить на поле - Фоменко о Рибери

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главный тренер национальной сборной команды Украины по футболу Михаил Фоменко сказал на пресс-конференции на НСК "Олимпийский".

«У нас было не достаточно много дней на подготовку, а это открывает потенциальные недостатки в игре команды. Будем пытаться их избежать, и продемонстрировать свои наилучшие качества», - сказал тренер.

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На вопрос относительно того, следует ли бояться лидера сборной Франции Франка Рибери, Фоменко ответил: «В футбол играют смелые люди, если бояться кого-то, зачем выходить на футбольное поле? Мы настраиваем подопечных на игру в соответствии с этим. Конечно, Рибери - хороший игрок, обладающий сильными качествами. Но наши подопечные посмотрели достаточно поединков с участием сборной Франции - около 7-8 матчей».

Что касается негативной статистики в предыдущих матчах Украина – Франция тренер заметил: «Мы не живем вчерашним днем, а живем сегодняшним».

Как сообщал УНИАН, матч Украина-Франция состоится на НСК «Олимпийский» 15 ноября в 21.45.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.