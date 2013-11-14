Соперник киевского «Динамо» в Лиге Европы лишился лучшего нападающего

Соперник киевского «Динамо» по Лиге Европы – бельгийский «Генк» - лишился своего капитана и лучшего форварда Йелле Фоссена.Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе ФК «Динамо» (Киев).

Фоссен был вынужден покинуть поле из-за травмы колена на 34-й минуте последнего матча бельгийской Про-лиги против «Андерлехта» (0:1).

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Травма оказалась не только некстати незадолго до решающего матча группового турнира ЛЕ против киевского «Динамо», но и в свете вызова Фоссена на товарищеские матчи сборной Бельгии против команд Колумбии (14 ноября) и Японии (19 ноября).

О сроках восстановления игрока пока ничего не известно.

Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы «Генк» - «Динамо» состоится 28 ноября.