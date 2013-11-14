Украина подала заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул на конференции по вопросам развития Интернета в Киеве.

"Сегодня 14 число, это был последний срок. Я хочу сказать, что мы подали заявку на участие в Олимпиаде-2022", - сказал вице-премьер.

Читайте также: Олимпиада-2022: спасение для «Арены-Львов», освоение 10 миллиардов долларов и новый микрорайон для Львова

Ранее сообщалось, что столица зимних Олимпийских игр – 2022, будет названа в июле 2015 года во время сессии Международного олимпийского комитета. На текущий момент городами - конкурентами Львова уже стали столица Норвегии - Осло, столица Швеции - Стокгольм и казахский город Алматы. Ожидается, что совместную заявку на проведение Олимпиады – 2022 могут подать китайские города Пекин и Чжанцзякоу.

Зимняя Олимпиада 2014 года пройдет в российском городе Сочи. По оценкам экспертов, проведение олимпиады обойдется России в более чем 50 млрд долл.