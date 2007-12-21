Итоги жеребьевки Кубка УЕФА
Тимощук сыграет с «Вильяреалом»
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка УЕФА. Результаты выглядят следующим образом:
1 «Абердин» (Шотландия) – «Бавария» (Германия)
2 АЕК (Греция) – «Хетафе» (Испания)
3 «Болтон» (Англия) – «Атлетико» (Испания)
4 «Зенит» (Россия) – «Вильяреал» (Испания)
5 «Галатасарай» (Турция) – «Байер» (Германия)
6 «Андерлехт» (Бельгия) – «Бордо» (Франция)
7 «Бранн» (Норвегия) – «Эвертон» (Англия)
8 «Цюрих» (Швейцария) – «Гамбург» (Германия)
9 «Рейнджерс» (Шотландия) – «Панатинаикос» (Греция)
10 ПСВ (Голландия) – «Хельсинборг» (Швеция)
11 «Славия» (Чехия) – «Тоттенхэм» (Англия)
12 «Русенборг» (Норвегия) – «Фиорентина» (Италия)
13 «Спортинг» (Португалия) – «Базель» (Швейцария)
14 «Вердер» (Германия) - «Брага» (Португалия)
15 «Бенфика» (Португалия) – «Нюрнберг» (Германия)
16 «Олимпик» (Франция) – «Спартак Москва » (Россия)
Первые матчи 1/16 финала запланированы на 13 и14 февраля, ответные встречи состоятся 21 февраля.
Также была проведена жеребьевка 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 6, 12 и13 марта.
Победитель матча 6 - Победитель матча 1
Победитель матча 9 - Победитель матча 14
Победитель матча 3 - Победитель матча 13
Победитель матча 5 - Победитель матча 8
Победитель матча 2 - Победитель матча 15
Победитель матча 12 - Победитель матча 7
Победитель матча 11 - Победитель матча 10
Победитель матча 16 - Победитель матча 4