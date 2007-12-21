Итоги жеребьевки Кубка УЕФА

14:36, 21 декабря 2007
Спорт
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Тимощук сыграет с «Вильяреалом»

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка УЕФА. Результаты выглядят следующим образом:

1 «Абердин» (Шотландия) – «Бавария» (Германия)

2 АЕК (Греция) – «Хетафе» (Испания)

3 «Болтон» (Англия) – «Атлетико» (Испания)

4 «Зенит» (Россия) – «Вильяреал» (Испания)

5 «Галатасарай» (Турция) – «Байер» (Германия)

6 «Андерлехт» (Бельгия) – «Бордо» (Франция)

7 «Бранн» (Норвегия) – «Эвертон» (Англия)

8 «Цюрих» (Швейцария) – «Гамбург» (Германия)

9 «Рейнджерс» (Шотландия) – «Панатинаикос» (Греция)

10 ПСВ (Голландия) – «Хельсинборг» (Швеция)

11 «Славия» (Чехия) – «Тоттенхэм» (Англия)

12 «Русенборг» (Норвегия) – «Фиорентина» (Италия)

13 «Спортинг» (Португалия) – «Базель» (Швейцария)

14 «Вердер» (Германия) - «Брага» (Португалия)

15 «Бенфика» (Португалия) – «Нюрнберг» (Германия)

16 «Олимпик» (Франция) – «Спартак Москва » (Россия)

Первые матчи 1/16 финала запланированы на 13 и14 февраля, ответные встречи состоятся 21 февраля.

Также была проведена жеребьевка 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 6, 12 и13 марта.

Победитель матча 6 - Победитель матча 1

Победитель матча 9 - Победитель матча 14

Победитель матча 3 - Победитель матча 13

Победитель матча 5 - Победитель матча 8

Победитель матча 2 - Победитель матча 15

Победитель матча 12 - Победитель матча 7

Победитель матча 11 - Победитель матча 10

Победитель матча 16 - Победитель матча 4

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