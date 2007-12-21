Итоги жеребьевки Кубка УЕФА

Тимощук сыграет с «Вильяреалом»

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка УЕФА. Результаты выглядят следующим образом: 1 «Абердин» (Шотландия) – «Бавария» (Германия) 2 АЕК (Греция) – «Хетафе» (Испания) 3 «Болтон» (Англия) – «Атлетико» (Испания) 4 «Зенит» (Россия) – «Вильяреал» (Испания) 5 «Галатасарай» (Турция) – «Байер» (Германия) 6 «Андерлехт» (Бельгия) – «Бордо» (Франция) 7 «Бранн» (Норвегия) – «Эвертон» (Англия) 8 «Цюрих» (Швейцария) – «Гамбург» (Германия) 9 «Рейнджерс» (Шотландия) – «Панатинаикос» (Греция) 10 ПСВ (Голландия) – «Хельсинборг» (Швеция) 11 «Славия» (Чехия) – «Тоттенхэм» (Англия) 12 «Русенборг» (Норвегия) – «Фиорентина» (Италия) 13 «Спортинг» (Португалия) – «Базель» (Швейцария) 14 «Вердер» (Германия) - «Брага» (Португалия) 15 «Бенфика» (Португалия) – «Нюрнберг» (Германия) 16 «Олимпик» (Франция) – «Спартак Москва » (Россия) Первые матчи 1/16 финала запланированы на 13 и14 февраля, ответные встречи состоятся 21 февраля. Также была проведена жеребьевка 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 6, 12 и13 марта. Победитель матча 6 - Победитель матча 1 Победитель матча 9 - Победитель матча 14 Победитель матча 3 - Победитель матча 13 Победитель матча 5 - Победитель матча 8 Победитель матча 2 - Победитель матча 15 Победитель матча 12 - Победитель матча 7 Победитель матча 11 - Победитель матча 10 Победитель матча 16 - Победитель матча 4

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