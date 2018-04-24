Сборная Украины: в Бразилию через Францию

Жеребьевка плей-офф для сборной Украины сложилась самым неприятным образом. Мало того, что достался сильнейший из всех возможных оппонентов, так еще и ответная игра в двухматчевом противостоянии пройдет на его поле, в Париже. Тем не менее, главный тренер сборной Михаил Фоменко спокойно принял вызов судьбы и сейчас готовит команду к «матчам жизни», как выразился сам тренер. Причем, не только его лично, но и всей команды.

Не впали в истерику и игроки. Никто из них после жеребьевки не говорил о том, что шансов на победу по сумме двух матчей нет. В отличие от специалистов, многие из которых заранее «похоронили» команду, ребята с изрядной долей честолюбия подходят к этому противостоянию. И накануне, когда на базе киевского «Динамо» в Конча-Заспе прошла пресс-конференция главного тренера и тренировка сборной, первые 15 минут которой были традиционно открыты для прессы, и у тренера, и у игроков, было, что называется, боевое настроение.

Все в строю

Главный вопрос, всегда остро стоящий накануне важнейшего матча – количество травмированных игроков и связанные с этим вынужденные перестановки в игре. К счастью, сборная Украины в ее нынешнем составе таких проблем не испытывает в принципе. Во время открытой тренировки, состоявшейся во вторник, все игроки активно и в охотку занимались. Правда, тренер посетовал на то, что игроки приехали в разных кондициях, прежде всего, психологических. Но, этому есть объяснение. Помимо того, что на дворе ноябрь, а значит и концовка первой части сезона, так еще и команды-лидеры отечественного футбола выступают по-разному.

Определенный игровой кризис испытывает «Металлист», разгромно проигравший в минувшие выходные в Донецке «Металлургу» со счетом 0:3. Это поражение стало второй подряд неудачей для подопечных Мирона Маркевича, после ничьей в Полтаве, где уже экс-лидер турнирной таблицы не сумел обыграть «Ворсклу». В целом неуверенно проводит сезон действующий чемпион страны последних лет донецкий «Шахтер». В частности, неделю назад команда не смогла выиграть ключевой матч группового этапа Лиги чемпионов у немецкого «Байера», а до этого проиграла в Премьер-лиге луцкой «Волыни. Слегка поправили в последнее время свою статистику выступлений киевские динамовцы, но команда слишком много потеряла на старте и по-прежнему занимает пятое место в таблице. Четвертым идет «Днепр», который наверняка изначально рассчитывал на большее. Да и старт у команды Хуанде Рамоса в этом сезоне получился крайне оптимистичным.

Все это, безусловно, не может не отражаться на игроках национальной сборной, подавляющее большинство которых представляют четыре ведущих клуба страны. Впрочем, сейчас их главная задача – «переключиться» на новые цели в сборной. Для тренера же задача – за пять дней пребывания в сборной привести игроков к единому знаменателю – что называется, «рабочая». Этим наставники любой сборной занимаются в первую очередь. Не исключено, что и французы сейчас заняты тем же самым, хоть и не говорят об этом вслух. А про умение Михаила Фоменко настроить коллектив на нужный лад в самой критической ситуации отечественный болельщик знает не понаслышке. Выстраданное второе место в групповом этапе едва ли не целиком и полностью заслуга тренера команды, пришедшего в нее год назад.

Отдельный вопрос – приглашение звезд, тех персоналий, которые раньше были игроками основного состава команды, но затем, по тем или иным причинам из нее выбыли. В данном конкретном случае речь идет об игроке московского «Динамо» Андрее Воронине. В специализированных украинских СМИ неоднократно поднимался вопрос о целесообразности приглашения игрока, который сейчас удачно выступает за свой клуб, но уже давно не играл за национальную сборную.

Возможное приглашение Воронина в сборную имеет под собой не только игровую, но и психологическую подоплеку. Недаром, отвечая на вопрос об отсутствии в очередной раз игрока в команде, Фоменко ответил: «Мы (тренерский штаб, – УНИАН) пришли к мнению, что не стоит менять микроклимат в команде. Он не создается за час или два. В дальнейшем такой вариант не стоит исключать». И тут тренер команды тысячу раз прав.

Воронин, безусловно, игрок с огромными амбициями. И вызывать его – значит, практически гарантировать игроку место в основе. Ведь непопадание в стартовый состав может повлиять не столько на самого Андрея, сколько на обстановку в раздевалке, внутри команды, которую может создать опытный и авторитетный футболист недовольный своим положением в коллективе. Зная же Фоменко, можно практически не сомневаться, что на игры с Францией, как и на предыдущие осенние матчи с Англией или Польшей, он изберет оборонительную тактику, где в составе команды место найдется, максимум, трем игрокам атакующего плана. А таковые в составе уже имеются. Практически стопроцентно на флангах это будут Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко, а в центре возможны варианты – либо Роман Зозуля, либо Марко Девич.

Кроме того, стоит упомянуть и тот факт, что у Воронина уже были схожие проблемы в сборной, когда его вызывали в команду, но не ставили в основной состав. Были неприятные моменты во взаимоотношениях и с Блохиным, и с Михайличенко. В общем, сейчас тренер поступил абсолютно правильно.

Кто на карточке подвис

Острейшей проблемой команды, относящейся уже ко второй игре, которая состоится 19 ноября в Париже, является то, что практически весь основной состав команды – десять игроков – «висят на карточках». Этот футбольный жаргон означает, что ближайшее полученное предупреждение автоматически лишает игрока права на место в составе в следующем матче. Учитывая то, что обе команды будут действовать «от ножа», практически гарантированно мы получим ситуацию, при которой в ответном (решающем) матче в Париже Фоменко не досчитается игроков. И это действительно огромная проблема, ведь скамейка запасных у нас достаточно маленькая и далеко не такая качественная, в плане исполнительского мастерства игроков, как того хотелось бы.

Пропустить ответный матч могут – Ярослав Ракицкий, Анатолий Тимощук, Николай Морозюк, Руслан Ротань, Евгений Селезнев, Евгений Коноплянка, Артем Федецкий, Эдмар, Марко Девич и Олег Гусев.

Кстати, эта проблема уже вышла на международный уровень. Дело в том, что сборная Франции в отборочном цикле выступала в группе, составленной из пяти команд. Соответственно, провела 8 игр, в отличие от Украины, игравшей в группе с 6-ю командами, которая, проведя двухкруговой турнир, сыграла, соответственно, 10 матчей. Кстати, так было и во всех остальных группах, кроме той, где играли французы и испанцы. Это обстоятельство дало повод подать прошение в Международную федерацию футбольных ассоциаций с просьбой «обнулить» карточки. Правда, ФИФА осталась непреклонной, и менять регламент ради одной команды не стала. Речь о том, что все в равных условиях, разумеется, не шла. Но, вместе с тем, буква закона – превыше всего. «Обнулят» же карточки у игроков всех команд уже после окончания отборочного цикла – перед финальным турниром ЧМ.

Впрочем, сам Фоменко к этому вопросу относится скорее философски. Ни словом не обмолвившись о своем недовольстве по поводу решения ФИФА: «Это футбол. Агрессии в нем все больше и больше. Много чего зависит от психологии самих игроков. И руководить этим процессом очень трудно. То, что происходит с получением игроками карточек на футбольном поле – рабочий процесс».

В общем, радуясь сейчас тому, что у нас полный боевой состав и никаких кадровых проблем, уже в субботу поздно вечером мы можем начать горевать в канун игры в Париже. И это безотносительно к счету первого матча. А ведь и по этому поводу, если не боязнь, то определенный мандраж, присутствуют в любом случае.

Про ажиотаж

Одной из главных составляющих этого матча в последние дни стал дикий болельщицкий ажиотаж. Действительно, такого не было уже давно. Как перед Евро-2012 «висел» сайт УЕФА по продаже билетов на турнир, так и сейчас, перед противостоянием Украина – Франция невозможно было нормально пользоваться сервером партнера ФФУ «Украина Футбол Интернешенел». С горем пополам продав 30 тыс. билетов, еще 3 тыс. в УФИ решили пустить в свободную продажу в кассы, для тех, кто привык покупать их по старинке, выстояв очередь. Здесь уже не обошлось без инцидентов. При этом, милиция не вмешивалась. И локальные конфликты, возникавшие между болельщиками, гасли сами собой.

Ажиотаж стал предметом многочисленных спекуляций в разных СМИ. Между тем, в УФИ уверяют, что ни один билет перекупщикам не достался. Мол, система работала так, что на один паспорт можно было купить не более четырех билетов. Свою лепту в борьбу с перекупщиками внесло и руководство НСК «Олимпийский», которое после матча с Англией уволило всех кассиров. Тогда, напомним, практически все билеты достались спекулянтам, устроившим «карусель» у касс. Как будет на сей раз, станет понятно только непосредственно перед матчем. Когда мы сможем воочию убедиться в отсутствии или наличии перекупщиков на стадионе.

Впрочем, в аспекте предстоящей игры волнует несколько иное. Как к этому ажиотажу отнесется сама команда? Не затрясутся ли коленки перед игрой? За всех попытался ответить, опять же, тренер. Хотя, разумеется, каждому в душу не залезешь. «Принесет ли ажиотаж пользу команде? Увидим после матча. Конечно, и тренерский штаб, и игроки прекрасно понимают, насколько важны эти игры и для нас, и для страны в целом. Соперник, кстати, точно также относится к этим играм с повышенной ответственностью», - сказал Фоменко.

Франция – уверенность в себе

Кстати, о сопернике. В стане «трехцветных» царит солидная деловая обстановка, где находятся люди, полностью уверенные в себе. То, что команда может осечься и не попасть на ЧМ, не рассматривается даже гипотетически. А французская пресса вовсю обсуждает вероятность того, что, если команда начнет испытывать сложности в играх с Украиной, то ей обязательно помогут судьи. Так, издание Мetronews, вспоминая 2009 год и забитый гол после игры рукой Тьерри Анри в ворота сборной Ирландии в рамках плей-офф ЧМ-2010, уверяет, что и в этот раз президент УЕФА француз Мишель Платини поможет своей команде в самый необходимый момент.

«Сборная Франции – это бренд мирового футбола, - пишет издание. – А сколько заработает денег ФИФА на том, если в Бразилию поедет команда Украины, до этого лишь единожды выступавшая на мировых форумах?.. Сборная Франции уже готовится к чемпионату мира и пакует свои чемоданы в Бразилию».

Если же отбросить теорию заговора и сконцентрироваться на голых фактах, то стоит признать, что французы действительно являются фаворитами по многим параметрам. И они уверены в том, что смогут доказать свое превосходство.

В частности, главный тренер команды Дидье Дешам отмечает: «Выход в финальную часть чемпионата мира важен для всего французского футбола. Я считаю, что не должен просить о создании определенной атмосферы на наших матчах с Украиной. Но, очевидно, что общее настроение влияет. Надеюсь, оно не будет негативным. Я приходил в сборную Франции для того, чтобы построить хорошую команду. Мы должны пройти квалификацию чемпионата мира. И очень важно создать такую команду, которую мы сможем использовать в качестве основы для домашнего чемпионата Европы 2016 года».

И хоть французам, в отличие от других грандов мирового футбола, не привыкать к пропуску крупнейших турниров вроде Евро или ЧМ – такое в их истории случалось не раз – случай с теоретическим провалом в матчах с Украиной будет исключительным. Впрочем, тренеру Дешаму, по его же словам, это не мешает спасть спокойно. И также спокойно готовиться к предстоящим играм.

…К матчам со сборной Франции команда Михаила Фоменко подходит в роли аутсайдера. Как ни странно, именно этот фактор может сыграть на руку украинцам. Команда, от которой ждут чуда, но которую никто не осудит в случае неудачи, будет играть раскрепощенно, не боясь ошибиться. И если тренеру в последние дни перед двухматчевым противостоянием удастся слепить в единое целое игроков, приехавших в Конча-Заспу в разных кондициях, то нас всех ждет по-настоящему жаркая битва. И, будем надеяться, яркий, красивый футбол.

Достойна ли команда участия в чемпионате мира? Год 2013-й показал – достойна однозначно. Поедет ли?...

Кирилл Стадниченко