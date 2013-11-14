Шарапова выступит в роли комментатора на Олимпиаде в Сочи

Российская теннисистка Мария Шарапова выступит в новом для себя амплуа: на Зимней Олимпиаде в Сочи она будет работать журналисткой. Спортсменка станет корреспондентом американской телекомпании NBC, пишет "Комсомольская правда".

Как сообщает телеканал, Мария попробует представить взгляд изнутри, выступая в роли эксперта. Телезрители могут ожидать от корреспондента Шараповой аналитики и комментариев происходящего.

В свою очередь четвертая ракетка мира призналась, что приняла это предложение с огромной радостью. По её мнению, после Олимпиады Сочи займет "особое место в сердцах многих спортсменов по всему миру".

"Для меня, как участницы (летней) Олимпиады, имеет большое значение то, что в этом году Олимпийские игры будут проходить в моем родном городе. Сочи - город с богатой культурой и историей, и мне не терпится поделиться этим с миром в качестве корреспондента NBC", - сказала она.