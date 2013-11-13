БК "Химик" выиграл четвертый матч Еврокубка

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч 5-го тура группового этапа соревнований.

Южненцы проигрывали по ходу матча до начала четвертой четверти. Еще в первой 10-минутке гостям удалось совершить прорыв – 26:15. Но во второй четверти хозяева существенно сократили разрыв в счете (23:17), а в третьей свели преимущество гостей к минимуму (20:19).

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Судьба матча решилась в заключительном периоде, когда «Химик» совершил свой рывок, не менее впечатляющий, чем у «Будочности» в первой 10-минутке – 26:14.

Самым результативным игроком матча в составе хозяев площадки стал американский легионер Мэтт Гэйтенс, набравший 17 очков.

Таким образом, после 5-ти туров у «Химика» разница побед и поражений составляет 4/1 и команда продолжает возглавлять турнирную таблицу группы вместе с российским БК «Нижний Новгород», у которого аналогичные показатели.