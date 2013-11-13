БК "Киев" второй раз подряд проиграл в Кубке вызова
20:51, 13 ноября 2013Спорт
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Баскетбольный клуб «Киев» проиграл второй матч подряд в третьем по значимости клубном еврокубковом турнире – Кубке вызова, уступив на выезде российскому «Триумфу» из Люберец со счетом 58:94.
БК «Киев» оказался на последнем месте в турнирной таблице
Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Российская команда на протяжении всей игры имела полное преимущество, выиграв все четыре четверти матча - 28:15, 22:17, 22:12 и 22:14.
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У киевлян лишь два игрока сумели набрать 10 и более очков. Владислав Кондратьев набрал 14 очков, а Майк Дэвис – 10.
Таким образом, у команды 2 поражения в двух матчах и последнее место в турнирной таблице.
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