Эвандер Холифилд заявил, что может вернуться на ринг

Об этом он заявил корреспонденту ИТАР-ТАСС.

На замечание, что физическая форма спортсмена со стороны смотрится весьма неплохо, он заметил: "Да, я продолжаю тренироваться и поддерживать физические кондиции. Примерно по часу каждый день".

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"Возможно ли в ближайшее время увидеть меня на ринге? Если кто-то захочет, если за бой будут готовы заплатить определенную сумму, то это вполне реально", - констатировал 51-летний боксер.

В последний раз Холифилд выходил на ринг 7 мая 2011 года. Американец одержал победу над датчанином Брайаном Нильсеном техническим нокаутом в 10 раунде.