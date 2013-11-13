Эвандер Холифилд заявил, что может вернуться на ринг
18:32, 13 ноября 2013Спорт
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Американский боксер Эвандер Холифилд не исключил своего появления на ринге в ближайшее время
Эвандер Холифилд тренируется по часу каждый день
Об этом он заявил корреспонденту ИТАР-ТАСС.
На замечание, что физическая форма спортсмена со стороны смотрится весьма неплохо, он заметил: "Да, я продолжаю тренироваться и поддерживать физические кондиции. Примерно по часу каждый день".
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"Возможно ли в ближайшее время увидеть меня на ринге? Если кто-то захочет, если за бой будут готовы заплатить определенную сумму, то это вполне реально", - констатировал 51-летний боксер.
В последний раз Холифилд выходил на ринг 7 мая 2011 года. Американец одержал победу над датчанином Брайаном Нильсеном техническим нокаутом в 10 раунде.
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