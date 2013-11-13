Зевина завоевала золото и бронзу этапа Кубка мира по плаванию в Пекине
17:29, 13 ноября 2013Спорт
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Украинка Дарья Зевина завоевала золотую и бронзовую медали в первый день последнего в этом сезоне, восьмого этапа Кубка мира FINA по плаванию.
Дарья Зевина завоевала две медали в Пекине
Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.
Украинская спортсменка финишировала первой на 200 м на спине за 2:01.47. Второй стала олимпийский призер австралийка Эмиле Сибом (2:03.95).
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Третьей завершила заплыв участница Олимпийских игр британка Элизабет Симмондс (2:04.14).
Также Зевина сегодня завоевала в борьбе бронзовую медаль на дистанции 50 м на спине. Ее результат – 27.07.
Золото – у Симмондс (26.83), серебро – у китаянки Фу Янхуй (26.95).
14 ноября украинка продолжит соревнование на дистанции 100 м на спине. На стартовой дорожке она встретится с мировой рекордсменкой венгеркой Катинкой Хоссу.
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