Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты выглядят следующим образом:

«Селтик» (Шотландия) – «Барселона» (Испания)

«Лион» (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Шальке» (Германия) – «Порту» (Португалия)

«Ливерпуль» (Англия) – «Интернационале» (Италия)

«Арсенал» (Англия) – «Милан» (Италия)

«Рома» (Италия) – «Реал» (Испания)

«Олимпиакос» (Греция) – «Челси» (Англия)

«Фенербахче» (Турция) – «Севилья» (Испания)

Команда, указанная первой, первый матч играет дома.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 19 и 20 февраля, ответные поединки будут сыграны 4 и 5 марта. Ответный матч «Интера» с «Ливерпулем» перенесен на 11 марта из-за того, что итальянский клуб делит стадион с «Миланом». Финал турнира пройдет в Москве 21 мая 2008 года.