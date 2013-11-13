Майк Тайсон признался, что употреблял кокаин перед важными боями

Майк Тайсон признается, что находился под действием наркотиков во время важных боев, и использовал поддельный пенис, чтобы не быть пойманным на допинге.

В своих новых мемуарах бывший супертяжеловес рассказывает о том, что большую часть своей карьеры был зависимым от кокаина и марихуаны и хитростью избегал разоблачения в ходе проверок на допинг, пишет The Telegraph.

"Я был законченным наркоманом", - написал Тайсон в книге "Неоспоренные истины", опубликованной во вторник, 12 ноября.

В своей книге 47-летний Тайсон, который сейчас находится на пенсии, рассказал о своем огромном аппетите к алкоголю и наркотикам. Впервые Тайсон попробовал кокаин в 11 лет.

Тайсон признает, что был "под кайфом" перед боем против Лу Саварезе в Глазго в июне 2000 года. Именно тогда он придумал гениальный метод скрывать свою зависимость.

"Я должен был использовать поддельный пенис, в котором находилась "чистая" моча для теста" , - говорит Тайсон.

Он заплатил $ 200 тыс. штрафа, когда прокололся на тесте на марихуану после боя с Анджеем Голотой в Детройте в 2000. Причиной стало то, что Тайсон не успел получить поддельный пенис от члена своей команды перед тестированием.

Тайсон отмечает, что сожалеет об употреблении наркотиков.

В этом году Тайсон заявил, что из-за наркозависимости и алкоголизма находился на грани смерти. Однако в мемуарах боксер оправдывает употребление наркотиков в ходе своей стремительной спортивной карьеры.

"История войн - это история наркотиков", - пишет он. - "Каждый великий полководец и воин от начала времен был наркоманом".

Кроме истории с наркозависимостью, Тайсон рассказывает о том, как отсидел срок в тюрьме за изнасилование, как бросил мир малолетних преступников и начал заниматься боксом.