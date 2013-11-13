СМИ: Пьяный Милевский разбил свое Ferrari в Турции (фото)

Несчастный случай произошел утром, когда Милевский потерял управление и врезался в защитный барьер дороги. Футболист не пострадал, но автомобиль был практически превращен в груду железа.

По данным полициии Артем Милевский был пьяным, в его крови обнаружили 1,31 промилле алкоголя. Расследованием аварии занимается местная полиция.