СМИ: Пьяный Милевский разбил свое Ferrari в Турции (фото)

14:21, 13 ноября 2013
Спорт
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Как сообщает издание dha.com.tr, футболист Артем Милевский попал в аварию на окружной дороге города Газиантеп, где он выступает за клуб Газиантепспор.

По данным полициии Артем Милевский был пьяным / Фото: DHA

Несчастный случай произошел утром, когда Милевский потерял управление и врезался в защитный барьер дороги. Футболист не пострадал, но автомобиль был практически превращен в груду железа.

По данным полициии Артем Милевский был пьяным, в его крови обнаружили 1,31 промилле алкоголя. Расследованием аварии занимается местная полиция.

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