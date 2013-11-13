СМИ: Пьяный Милевский разбил свое Ferrari в Турции (фото)
14:21, 13 ноября 2013Спорт
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Как сообщает издание dha.com.tr, футболист Артем Милевский попал в аварию на окружной дороге города Газиантеп, где он выступает за клуб Газиантепспор.
По данным полициии Артем Милевский был пьяным / Фото: DHA
Несчастный случай произошел утром, когда Милевский потерял управление и врезался в защитный барьер дороги. Футболист не пострадал, но автомобиль был практически превращен в груду железа.
По данным полициии Артем Милевский был пьяным, в его крови обнаружили 1,31 промилле алкоголя. Расследованием аварии занимается местная полиция.
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