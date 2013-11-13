Украинки вырвалась в лидеры на ЧЕ по шахматам

В Польше на командном чемпионате Европы по шахматам после пятого тура вырвалась в лидеры наша женская сборная, пишет "Сегодня".

Украинские девушки разгромили хозяек турнира команду Польши - 3,5:0,5 (Лагно - Сочко - 1:0, Ушенина - Завадзка - 1:0, М. Музычук - Райлич - 1:0, Жукова - Щепковска-Горовска - ничья).

После пятого тура женская сборная Украины единолично возглавила турнирную таблицу - 10 очков, за ней идут Польша и Грузия - по 8... Именно с грузинской командой сыграют наши девушки в следующем туре.

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Не так успешно на ЧЕ выступает мужская команда Украины. В пятом туре украинцы сыграли вничью с Румынией - 2:2 (Арещенко - Лупулеску - 0:1, Волокитин - Парлиграс - ничья, Моисеенко - Неведничий - 1:0, Федорчук - Сабо - ничья).

После пяти туров лидирует Франция - 9 очков, Украина на шестом месте с семью пунктами. В 6 туре играем с Англией.