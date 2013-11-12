ФИФА распространила на весь мир дисквалификации 26 футболистов
23:29, 12 ноября 2013Спорт
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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) распространила на весь мир дисквалификации 26 футболистов и одного арбитра, выступавших в Италии и признанных виновными в организации договорных матчей федерацией футбола и высшим спортивным судом этой страны.
Сроки дисквалификаций составляют от полугода до четырех лет
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на официальный сайт ФИФА. Никто из них не сможет заниматься профессиональным футболом ни в одной стране мира до истечения срока наказания.
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Сроки дисквалификаций составляют от полугода до четырех лет. Среди виновных - бывший нападающий сборной Белоруссии Виталий Кутузов, который получил три с половиной года дисквалификации, а также 23 итальянца, бельгиец и хорват.
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