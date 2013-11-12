Вице-президент ФФУ Стороженко опроверг информацию о своей отставке

«Никакого заявления я не писал. Пока. Напишу ли? Это тот вопрос, над котором я еще думаю. Что касается Конгресса ФФУ, то он не имеет отношения к моей якобы отставке. Механизма смещения руководителей, которые избраны нет. Я избран до 2016 года и никакой Конгресс меня сместить не может. Только если я сам напишу заявление», — заявил Стороженко, сообщает портал vz.ua.

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Вопрос о вынесении недоверия первому вице-президенту Федерации футбола Украины Сергею Стороженко должен быть поднят на ближайшем Исполкоме ФФУ, повестка которого формировалась сегодня.

Вопрос о недоверии будет вынесен на основании соответствующих ходатайств Киевской, Житомирской и Харьковской областных федераций, сообщил источник в ФФУ.

По словам источника, между Стороженко и президентом ФФУ Анатолием Коньковым состоялся нелицеприятный разговор, во время которого вице-президенту было указано, что его действия компрометируют украинский футбол и на исполкоме будет рассмотрен вопрос о недоверии к нему.

В ответ на это первый вице-президент предложил не вносить этот вопрос в повестку дня и он сам уйдет в отставку, сославшись на состояние здоровья.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем появилась информация о том, что первый вице-президент ФФУ собрал руководителей подразделений ФФУ находящихся в его непосредственном подчинении, сообщив им о том, что написал заявление об уходе со своего поста по состоянию здоровья.