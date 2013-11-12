Украинские каратисты завоевали золото и серебро молодежного чемпионата мира

В Гвадалахаре (Испания) завершился 8-й молодежный чемпионат мира по карате WKF, в котором сборная Украины завоевала одну золотую и одну серебряную медаль.

Об этом УНИАН сообщили в Федерации карате Украины.

В престижном турнире приняли участие кадеты (14-15 лет), юниоры (16-17 лет) и молодежь (до 21 года) из 83-х стран мира. Украинская сборная, которую представили 28 участников из девяти областей страны, добилась наибольшего большого успеха в истории, впервые завоевав золотую медаль мирового первенства. Чемпионкой среди юниоров стала 17-летняя одесситка Ирина Зарецкая (-59 кг). Кроме того, киевлянка Елизавета Сирош стала серебряным призером (кадеты, +54 кг). Ранее, за всю историю молодежных чемпионатов мира, в активе украинских каратистов было лишь две серебряные медали.

Президент Украинской федерации карате Сергей Левчук так прокомментировал выступление команды в Испании: «Победа Ирины Зарецкой не стала для меня большой неожиданностью. Она спортсменка опытная, в 2011-м году выиграла чемпионат Европы среди кадетов. Поэтому на нее мы в каком-то плане рассчитывали. Если же говорить глобально, то хочу отметить, что последние два года мы пытаемся проводить работы по реформированию системы подготовки спортсменов и вообще всего карате в Украине. Это уже дает первые плоды. Напомню, что в июне, на чемпионате Европы среди взрослых в Будапеште Анита Серегина стала чемпионкой. Будем надеяться на дальнейшие успехи и постепенное вхождение Украины в число элитных стран в мировом карате».

Благодаря двум завоеванным наградам на чемпионате мира в Испании сборная Украины заняла 9-е место в общекомандном медальном зачете.