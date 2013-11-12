Фоменко назвал особенными предстоящие матчи со сборной Франции

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Фоменко заявил на пресс-конференции на футбольной базе в Конча-Заспе.

"И тренерский штаб, и игроки прекрасно понимают, какой нас ждет матч. Соперник точно также относится к нам с повышенной ответственностью. Это уже не групповой турнир. У нас остались две крайне важных игры, где будет решаться судьба путевки на чемпионат мира", - подчеркнул Фоменко.

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Говоря о проблемах команды, тренер отметил, что его тревожат «очень многие вещи».

«Например, после обследования мы обнаружили, что игроки команды находятся в разном состоянии. Почему не забивает Девич? Все видели последний матч "Металлиста" в Харькове. "Днепр" вообще пропустил тур чемпионата. Идет концовка первого этапа сезона, поэтому игроки находятся в разном состоянии - функциональном и психологическом. Но это будут матчи за одну-единственную путевку на ЧМ. Особенные матчи», - сказал Фоменко.

Также тренер прокомментировал тот факт, что у десяти игроков сборной Украины есть вероятность пропуска следующего матча в Париже из-за перебора желтых карточек, если они получат предупреждения во время игры в Киеве.

"Это футбол. Агрессии в нем становится все больше и больше. Много зависит от психологии самих игроков. Руководить этим процессом очень трудно. То, что происходит с получением игроками карточек на футбольном поле, - рабочий процесс. У нас есть опыт проведения бесед с футболистами на теоретических занятиях по этому поводу, но они все равно после этого получали карточки. К сожалению, с эмоциями бороться непросто», - сказал Фоменко.

Как сообщал УНИАН, матчи плей-офф ЧМ-2014 Украина - Франция состоятся 15 и 19 ноября, соответственно, в Киеве и Париже.