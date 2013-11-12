Вице-президент ФФУ Стороженко покинул свой пост - СМИ
18:43, 12 ноября 2013Спорт
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Первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко написал заявление об уходе по собственному желанию.
Сергей Стороженко / Фото : mediaport.ua
Стороженко собрал руководителей подконтрольных ему подразделений федерации и сообщил им о том, что по состоянию здоровья написал заявление об уходе со своего поста.
Об этом сообщает sport.segodnya.ua.
Напомним, что ранее ряд региональных федераций футбола, включая харьковскую областную федерацию, призывали поставить на Конгрессе ФФУ вопрос о недоверии к Стороженко.
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