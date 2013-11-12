Украинский боксер Макс Бурсак включен в рейтинг The Ring

Об этом УНИАН сообщили в компании K2 Promotions.

Представляющий компанию киевлянин дебютировал в обновленной версии этого рейтинга под 9-м номером.

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Отметим, что, помимо Бурсака, в рейтинг The Ring включены еще два боксера, защищающие цвета компании братьев Кличко – собственно сам Владимир Кличко, являющийся чемпионом по версии The Ring в супертяжелом весе, и Заурбек Байсангуров, обосновавшийся на 7-й строчке этого рейтинга в первом среднего веса.

Стоит отметить также, что Бурсак с Байсангуровым, а также еще несколько боксеров K2 Promotions Ukraine занимают высокие позиции в рейтингах четырех основных боксерских организаций – WBC, WBA, IBF и WBO.

Вот как они расположились там: Сергей Федченко – №3 WBO в суперлегком весе; Байсангуров – №3 WBO в первом среднем весе; Бурсак – №5 WBO, №5 WBA, №10 WBC, №12 IBF в среднем весе; Дуду Энгумбу – №7 IBF, №8 WBO в полутяжелом весе; Александр Червяк – №5 WBA, №14 WBO, №15 IBF, 29 WBС в полутяжелом весе; Вячеслав Узелков – №9 WBO в полутяжелом весе; Александр Устинов – №12 WBA, №15 WBО в супертяжелом весе.

Как сообщал УНИАН, рейтинги всех четырех организаций а также журнала The Ring обновляются раз в месяц.