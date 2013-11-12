Два матча чемпионата Украины по хоккею отложены на неопределенный срок

Об этом УНИАН сообщили в ХК "Компаньйон-Нафтогаз".

В ХК "Компаньйон-Нафатогаз" обратился директор "Винницких Гайдамаков" Валерий Лукьянец с просьбой перенести матчи в Киеве на более поздний срок. Руководство команды приняло решение пойти навстречу винничанам и провести поединки в другие дни.

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Дата и время проведения матчей будет определена позже.

Отметим, что ранее "Гайдамаки" перенесли два стартовых матча чемпионата с киевским "Соколом". Эти встречи состоятся в начале января, когда в первенстве запланирован трехнедельный перерыв.