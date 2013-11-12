СМИ: Блохина в "Динамо" может заменить аргентинец

Об этом сообщает isport.ua со ссылкой на запись в одной из социальных сетей колумниста TheLancet Бенджамина Бака.

58-летний специалист был основным претендентом на пост главного тренера бразильского "Палмейраса", но отклонил предложение клуба якобы из-за варианта с "Динамо".

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По словам Бака, «Динамо» предлагает Бьелсе очень хорошие условия контракта с зарплатой, исчисляющейся миллионами долларов.

Отметим, что последним клубом, который тренировал аргентинец, был испанский «Ателетик» из Бильбао, в котором он работал с период с 2011-го по 2013-й годы.

Как сообщал УНИАН, президент "Динамо" Игорь Суркис уже отмечал, что кредит доверия к нынешнему наставнику "Динамо" Олегу Блохину у него еще не исчерпан. Вместе с тем, частые неудачные игры "Динамо" в сезоне 2013/14 заставляют его задуматься о возможной смене наставника зимой. Суркис неоднократно подчеркивал, что в случае смены тренера новым наставником команды будет иностранец.