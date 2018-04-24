Олимпиада-2022: спасение для «Арены-Львов», освоение 10 миллиардов долларов и новый микрорайон для Львова

Еще в июле текущего года украинские организаторы Евро-2012 заявили о намерении Украины претендовать на проведение Олимпийских игр 2022 года. Немногим позже в Международном олимпийском комитете положительно оценили перспективы нашей страны принять у себя зимние игры. Мол, с проведением Еврочемпионата по футболу Украина справилась довольно успешно, так почему бы не попробовать себя в организации более сложной Олимпиады.

По мнению чиновников, как нельзя лучше для этого подойдет Львовщина: тут тебе и горы со снегом, и равнины, и инфраструктура, оставшаяся в наследство от Еврочемпионата (обновленные дороги, современные аэропорт и стадион).

Как известно, заявочный процесс делится на две фазы: «городов-заявителей» и «городов-кандидатов». С момента подачи писем-деклараций в Международный олимпийский комитет, Львов официально станет городом-заявителем. Чтобы получить статус кандидата, город должен быть утвержден исполнительным комитетом МОК на основе доклада его технической рабочей группы.

И, несмотря на то, что отборочный тур городов-кандидатов на проведение Олимпиады закончится только в июле 2014 года, во Львове уже уверены в победе украинской заявки и говорят о выгодах для Украины, в целом и Галичины – в частности.

Развитие туризма и привлечение инвестиций

Во-первых, по словам львовского градоначальника Андрея Садового, Игры способствуют развитию туризма. «На конец этого года мы выйдем на 1,9 миллиона туристов», - подчеркнул Садовый и напомнил, что в год проведения Евро-2012, Львов посетили около миллиона гостей.

Мэр Львова пообещал, что при подготовке к Олимпиаде-2022 в регионе будут созданы условия для занятия зимними видами спорта и для туристов-любителей, и для профессионалов.

Во-вторых, Олимпиада-2022 на Львовщине будет означать появление тысяч рабочих мест. «Только в индустрии туризма во Львове за последние годы мы создали более 10 тысяч рабочих мест», - напомнил львовский градоначальник.

В целом же, согласно ряду прогнозов, организация зимней Олимпиады-2022 года поможет создать в Западной Украине до 100 тысяч новых рабочих мест в туристической отрасли.

Более того, по словам Андрея Садового, помимо общей популяризации спорта в стране, зимние олимпийские игры 2022 принесут Украине прибыль. «Если мы будем вместе, то победим. Проанализируйте последнюю зимнюю Олимпиаду в Канаде. Она была в плюсах, потому что вовремя начали делать инвестиции. Кроме того, речь идет о здоровье нации... Разве может быть больший приоритет для государства?» - сказал львовский градоначальник.

По его мнению, миллионные иностранные инвестиции пойдут на развитие IТ-индустрии, улучшение туристической и транспортной инфраструктуры. «Это новые перспективы для стремительного развития города, новые рабочие места и поступления в бюджет», - говорит Садовый.

Власти обещают учесть прошлые ошибки

Что касается других выгод от Олимпиады непосредственно для жителей Западной Украины, то чиновники обещают: подготовка к Играм позволит еще больше улучшить инфраструктуру Карпат, самого Львова и всей области. «Если Львов получит разрешение на проведение зимней Олимпиады -2022 года, то она будет без излишнего пафоса, мы не станет доказывать миру нечто невероятное. Это будет приглашение на очень качественные «домашние» игры, по которым мир соскучился», - сказал заместитель мэра Львова по гуманитарным вопросам Василий Косив.

К примеру, по его словам, вокруг «Арены-Львов» планируется расширить инфраструктуру для официальных церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. «В генеральном плане этой территории предусмотрен не только стадион, - там вырастет новый микрорайон, который на время Олимпиады будет называться Олимпийским поселком для проживания спортсменов, журналистов и гостей. Потом это будут просто жилые дома», - делиться грандиозными планами Косив.

При этом, чиновники обещают учесть прошлые ошибки и избегать непродуманных инвестиций. Как известно, стадион «Арена-Львов» превратился для Украины в дорогостоящую игрушку, которая, по сей день, простаивает невостребованной. По словам Василия Косива, чтобы не допустить подобных просчетов, в заявке на проведение Олимпиады существует специальный раздел «о наследстве». «Все планирующееся сегодня строительство может быть в предстоящие десятилетия трансформировано для нужд Львова», - пояснил заммэра Львова.

По его словам, уже сегодня в регионе немало желающих строить для нужд Олимпиады-2022. Василий Косив связывает это с огромным спросом на жилье. Так как, по его мнению, жители Львовщины уже просчитывают свои выгоды от продажи и аренды квартир «под Олимпиаду».

Львовщину ожидает строительный «бум»

Что же касается спортивных объектов, построить необходимо гораздо больше, чем к Евро-2012. В частности, в ходе подготовки к Олимпиаде-2022, предусмотрено два кластера: «ледовый» - во Львове, и «снежный» - в Тисовце, Панасовке и Боржаве.

Так, на первом этапе (до 2015 года) во Львове планируется построить Дворец спорта для занятий хоккеем и фигурным катанием, для конькобежного спорта и центра для фристайла (вместительность трибун около 7 тысяч зрителей). В горной части области, где планируется проводить Олимпийские игры, необходимо построить стадион для биатлона, трамплины и трассы для горнолыжного спорта.

На втором этапе (в 2015-2022 годах), при условии, что Львов будет отобран для проведения Игр, в городе построят Дворец спорта на 14,5 тысяч зрителей и две Олимпийские деревни: на 8 тысяч мест во Львове и на 4,5 тысячи мест – в Тисовце.

По словам мэра Львова Андрея Садового, здания, которые необходимо построить к Олимпиаде, будут многофункциональными. К примеру, медиацентр после Олимпиады может приносить деньги в качестве выставочного комплекса, а олимпийская деревня, фактически, - новый жилой микрорайон.

Впрочем, для реализации всех этих амбициозных планов требуются деньги. При этом, даже вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул пока затрудняется назвать конкретную сумму, необходимую для проведения зимней Олимпиады-2022. По его словам, общая смета будет подготовлена консорциумом из пяти известных зарубежных компаний, занимавшихся подготовкой предыдущих успешных заявок городов на прием зимних Игр.

Тем не менее, о некоторых суммах расходов рассказал председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и коммунальной собственности Ярослав Качмарик. По его мнению, Львовщина может надеяться на инвестиции в размере более 10 млрд долларов США. «Сегодня никто не может сказать, сколько необходимо средств. Очевидно, это будут не те астрономические 50 млрд долларов, которые публикуются в данных по подготовке к Олимпиаде в Сочи (Россия). Но, возможно, это будет более 10 млрд долларов (такую сумму потратили на Олимпиаду в Ванкувере (Канада)). В любом случае, средств необходимо довольно много», - считает Качмарик.

При этом он отметил, что в 2012 году на экономическом форуме в Трускавце Львовской области прозвучали такие цифры: если каждый год осваивать по 1 млрд долларов, то к 2022 году город будет абсолютно готов к проведению зимней Олимпиады.

К слову, ранее Львовская область уже направила в Кабмин просьбу предусмотреть 23 млрд гривен на подготовку к зимней Олимпиаде-2022. На сегодняшний день ожидается, что эти деньги будут направлены на строительство крытого конькобежного центра во Львове, санно-бобслейной трассы вблизи села Винники, центра фристайла акробатики, могула и ски-кросса (виды лыжного фристайла) на территории базы «Тисовец», стадиона для биатлона, лыжных гонок и комплекса для прыжков с трамплина на территории «Тисовца» с местами на 9,6 тыс. человек, а также комплекса для соревнований по горнолыжному спорту.

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С 1948 года в мире прошло 17 зимних Олимпийских игр. Сочи станут 18-ми в списке.

14 ноября планируется направить в МОК официальное письмо - декларацию о намерениях нашего государства подать заявку на право проведения Зимней Олимпиады 2022 года.

В марте 2014 в МОК будет представлен заявочный файл и гарантийные письма от НОК и руководства города Львова.

В июле 2014 Исполком обнародует список городов-кандидатов.

Город, который будет принимать 24-е Зимние Олимпийские игры, выберут в июле 2015 года на заседании МОК в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Зачастую, на проведение зимней Олимпиады претендуют сотни городов из десятков стран. На сегодняшний день уже известны некоторые потенциальные соперники Львова - Алматы, Осло, Стокгольм, Мюнхен, Пекин и Краков.

Виктория Рубан