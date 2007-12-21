Лужный: в команду свезли кучу мусора со всего мира

Один из тренеров киевского Динамо Олег Лужный жестко раскритиковал селекцию и игроков клуба.

Олег Лужный сейчас находится в Лондоне. Он отдыхает с семьей и планирует встретить там католическое и православное Рождество. Корреспондент Газеты по-украинскипообщался с тренером.

Начали с причин провала в нынешней Лиге чемпионов.

«Потому, что выше головы не прыгнешь. Я это прекрасно осознавал. И не лелеял надежд на то, что могу стать полноценным тренером киевского Динамо.»

Тренер откровенно говорит, что уровень игры динамовцев - только для чемпионата Украины. Говорит, что понял это еще летом прошлого года, когда пришел в команду. «Сейчас много говорят, что динамовские ветераны не дотягивают. Но это не главная проблема. Хуже всего, что в команду свезли кучу мусора со всего мира. Это полный провал селекционной службы. Она подбирала футболистов, с которыми в Лиге чемпионов играть просто стыдно».

Руководство Динамо не продлило контракты с Белькевичем и Федоровым. На трансфер выставлены Родриго, Маркович и Каддури. О том, какова судьба Реброва, Ващука, Шовковского, Гавранчича, Лужный распространяться не стал, сославшись на то, что это будет решать главный тренер Юрий Семин.

На вопрос, не жалеет ли он, что взял Динамо, Лужный ответил: «А у меня был выбор? Что должен был ответить Суркису? Что я не хочу тренировать? И кого он должен был поставить?»

Тренер уверен, что Юрий Семин сможет вытянуть Динамо из кризиса: «Он хороший специалист, способный разобрать нынешнее состояние команды и усилить ее потенциал. Тем более - мотивированный, потому что отдохнул от тренерской работы».

Сам Юрий Семин о том, кто, кроме Белькевича и Федорова, оставит команду пока отмалчивается. «Это будет известно на протяжении января, заявил тренер. - Нужно еще говорить с Игорем Суркисом. Сейчас я в отпуске в Москве. Приеду 8 января, тогда и будем разбираться».