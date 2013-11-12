Шевченко рассказал, чего не хватает украинской сборной

Об этом в интервью французской радиостанции RTL заявил легендарный украинский форвард, а ныне уже лицензированный тренер Андрей Шевченко, пишет Обозреватель.

По его словам, наставник "желто-синих" Михаил Фоменко успешно поработал над психологией своих подопечных.

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"Украина переживает очень интересный период. Эта команда из последних девяти матчей выиграла восемь и один сыграла вничью. Изюминкой сборной является полузащита, потому что у нас есть такие футболисты как Ярмоленко и Коноплянка. Это очень хорошие игроки. Новому тренеру Михаилу Фоменко удалось создать великолепную атмосферу. Так что вывод один: на сегодняшний день Украина – это опасная команда. Но у нас есть слабое место – нам не хватает центрального нападающего. У нас есть хорошие форварды, но они мало забивают", – отметил Шевченко.

Напомним, поединки между сборными Украины и Франции пройдут 15 ноября в Киеве и 19-го в Париже.