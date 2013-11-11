"Будівельник" проиграл "Говерле" в матче баскетбольной Суперлиги

Как передает корреспондент УНИАН, это был матч пятого тура регулярного чемпионата.

Киевляне на протяжении всего матча были в роли догоняющих. Они проиграли три четверти игры – 20:24, 16:19 и 19:25. И только в заключительной 10-минутке команда сумела переломить ход игры (27:20), но добытого локального успеха явно не хватило для того, чтобы выиграть матч.

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Лучшим игроком стал американский легионер «Говерлы» Тревис Питерсон, набравший 34 очка. Для сравнения, лучший игрок в составе «строителей» Майка Доунс набрал почти в два раза меньше баллов – 18.

Таким образом, после 5 туров регулярного чемпионата Суперлиги сезона 2013/14 на счету киевлян две победы при трех поражениях.

Как сообщал УНИАН, следующую игру действующий чемпион Украины проведет 14 ноября в рамках Евролиги. В столичном Дворце спорта «Будівельник» будет принимать одну из сильнейших команд Европы – испанскую «Барселону».